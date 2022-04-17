14 جامعة سعودية في تصنيف QS لعام 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في منجز وطني جديد، ارتفع عدد الجامعات السعودية إلى 14 جامعة في تصنيف QS لعام 2022 مقارنة بـ9 جامعات في 2019 وتحقيق مراتب متقدمة في تصنيف التخصصات. وتقدمت 3 جامعات سعودية في التصنيف وهي: جامعات الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، حيث حصلت على مراكز متقدمة بين الترتيب 51 و319 عالميا في مجالات الهندسة والتقنية، والعلوم الطبيعية، وعلوم الحياة والطب، وكذلك التخصص النظري للعلوم الاجتماعية والإدارة.

وحلت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في مجال الهندسة والتقنية، حيث جاءت في المرتبة 51 عالميا متقدمة 125‪ مرتبة عن تصنيف 2019، كما حققت المركز 132 عالميا في مجال العلوم الطبيعية؛ بتقدمها 78 مركزا عن نفس الفترة، بينما احتلت المرتبة 109 عالميا في مجال علوم الحياة والطب؛ لتتقدم 94 مركزا عن تصنيف 2019، وكذلك المرتبة 104 في العلوم الاجتماعية والإدارة؛ متقدمة 245‪ مرتبة عن نفس التصنيف، إضافة إلى التقدم 102 مركز في العلوم الإنسانية

والآداب لتحل في المرتبة 271 عالميا.​

وحصلت جامعة الملك سعود على المرتبة 185 عالميا في مجال الهندسة والتقنية؛ بالتقدم 80 مرتبة عن 2019، وعلى الترتيب 295 عالميا في العلوم الطبيعية؛ محققة 106‪ مراكز إلى أعلى القائمة عن ترتيب 2019، كما حققت المركز 171 عالميا في علوم الحياة والطب؛ متقدمة 83 مركزا، إلى جانب حصولها على الترتيب 319 عالميا في العلوم الاجتماعية والإدارة؛ بتقدمها 57 مرتبة عن عام

2019.

الترتيب خلال 4 سنوات

14 جامعة 2022

11 جامعة 2021

10 جامعات 2020

9 جامعات 2019

على ماذا يعتمد تصنيف (QS)

- معايير التطور والابتكار في 1300 جامعة على مستوى العالم

- جهود الجامعات البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية

- تقدير أصحاب الأعمال للجهود الأكاديمية في تعليم الطلبة

- أعداد الخريجين أفضل شكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل​