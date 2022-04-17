14 جامعة سعودية في تصنيف QS لعام 2022

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وحلت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في مجال الهندسة والتقنية، حيث جاءت في المرتبة 51 عالميا متقدمة 125 مرتبة عن تصنيف 2019، كما حققت المركز 132 عالميا في مجال العلوم الطبيعية؛ بتقدمها 78 مركزا عن نفس الفترة، بينما احتلت المرتبة 109 عالميا في مجال علوم الحياة والطب؛ لتتقدم 94 مركزا عن تصنيف 2019، وكذلك المرتبة 104 في العلوم الاجتماعية والإدارة؛ متقدمة 245 مرتبة عن نفس التصنيف، إضافة إلى التقدم 102 مركز في العلوم الإنسانية
والآداب لتحل في المرتبة 271 عالميا.
وحصلت جامعة الملك سعود على المرتبة 185 عالميا في مجال الهندسة والتقنية؛ بالتقدم 80 مرتبة عن 2019، وعلى الترتيب 295 عالميا في العلوم الطبيعية؛ محققة 106 مراكز إلى أعلى القائمة عن ترتيب 2019، كما حققت المركز 171 عالميا في علوم الحياة والطب؛ متقدمة 83 مركزا، إلى جانب حصولها على الترتيب 319 عالميا في العلوم الاجتماعية والإدارة؛ بتقدمها 57 مرتبة عن عام
2019.
الترتيب خلال 4 سنوات
14 جامعة 2022
11 جامعة 2021
10 جامعات 2020
9 جامعات 2019
على ماذا يعتمد تصنيف (QS)
- معايير التطور والابتكار في 1300 جامعة على مستوى العالم
- جهود الجامعات البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية
- تقدير أصحاب الأعمال للجهود الأكاديمية في تعليم الطلبة
- أعداد الخريجين أفضل شكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل
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