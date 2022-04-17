شكرا لقرائتكم خبر تكثيف أعمال النظافة ورفع النفايات على محاور طرق مكة الرئيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في أعمال النظافة خلال هذه المدة التي يتوافد فيها المعتمرون بأعداد كبيرة، وبلغ إجمالي العمال 13,549 عاملا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة، كما تم تخصيص عدد من الفرق المكونة من العمالة والمعدات استعدادا لأي حالات طارئة خلال الموسم، وشملت أكثر من 300 عامل و33 معدة شملت قلابات كبيرة و(شيولات) و(بوب كات) وقلابات صغيرة وبرادات لنقل جثث الموتى تحسبا لأي طارئ.

وأوضحت وكالة الخدمات أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسة: شارع الأمير محمد بن سلمان، الطريق الدائري الثالث (عثمان بن عفان رضي الله عنه)، طريق الليث، طريق الملك فيصل، الطريق الدائري الرابع (علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، طريق المدينة المنورة، طريق مكة-جدة القديم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك لأهمية تلك المواقع وكونها تعد مداخل مكة المكرمة الرئيسة خلال الموسم، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكدت وكالة الخدمات أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق الخطة الموضوعة لها من خلال مؤشرات الأداء، مشيرة إلى تكثيف الجهود خلال المدة القادمة ولاستقبال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

من جهود أمانة العاصمة المقدسة في أعمال النظافة: