شكرا لقرائتكم خبر تكثيف أعمال النظافة ورفع النفايات على محاور طرق مكة الرئيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وكالة الخدمات أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسة: شارع الأمير محمد بن سلمان، الطريق الدائري الثالث (عثمان بن عفان رضي الله عنه)، طريق الليث، طريق الملك فيصل، الطريق الدائري الرابع (علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، طريق المدينة المنورة، طريق مكة-جدة القديم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك لأهمية تلك المواقع وكونها تعد مداخل مكة المكرمة الرئيسة خلال الموسم، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة.
وأكدت وكالة الخدمات أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق الخطة الموضوعة لها من خلال مؤشرات الأداء، مشيرة إلى تكثيف الجهود خلال المدة القادمة ولاستقبال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
من جهود أمانة العاصمة المقدسة في أعمال النظافة:
- بلغ إجمالي العمال 13,549 عاملا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة
- تخصيص نحو 1000 عامل و66 معدة للمنطقة المركزية فقط
- توزيع 350 حاوية بأحجام وسعات مختلف في المنطقة المركزية
- توزيع عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات للتخزين الموقت
- تخصيص عدد من الفرق المكونة من العمالة والمعدات استعدادا لأي حالات طارئة
- بلغ إجمالي وزن النفايات التي رفعت أكثر من 100,000 طن
- بلغ إجمالي وزن مخلفات البناء والأنقاض أكثر من 63,000 طن
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