شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد للرئيس بوتين: ندعم الحل السياسي لأزمة أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أن المملكة تساند الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس برئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة له بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.

فيما عبر رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد ولي العهد حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، كما اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما جرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما جرى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.