شكرا لقرائتكم خبر ضبط 433 بائعا متجولا وإزالة مباسط وعربات بأحياء العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة 433 بائعا متجولا وأزالت 98 من العربات والمباسط المتجولة المخالفة عبر 6200 جولة نفذتها على الأسواق خلال رمضان.

وأعدت خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة والرقابة على الأسواق ومتابعة توفر المواد الغذائية بطرق صحية وآمنة، بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد زوار العاصمة المقدسة خلال الشهر الكريم.

واعتمدت الأمانة تكثيف الأعمال الرقابية خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر، مثل المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، إضافة إلى جميع الأحياء والمخططات السكنية التي تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين على محال بيع المواد الغذائية، مع تشديد الرقابة على المطاعم والباعة الجائلين الذين يعرضون المواد الغذائية بطرق عشوائية، حيث شكلت وكالة البلديات عددا من الفرق الميدانية ممثلة في البلديات الفرعية.

الجولات الرقابية

286 مراقبا تابعا للبلديات الفرعية

182 مراقب أسواق تجارية

104 مراقبين صحيين

95 مراقبا على الباعة الجائلين

913 مخالفة تم ضبطها

140 منشأة تم إغلاقها

22 ألف كجم من الأغذية صودرت

8600 لتر من السوبيا والعصائر

2890 قطعة من الخردوات والملابس

462 جالونا من مياه وزمزم