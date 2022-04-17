ضبط 433 بائعا متجولا وإزالة مباسط وعربات بأحياء العاصمة المقدسة

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وأعدت خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة والرقابة على الأسواق ومتابعة توفر المواد الغذائية بطرق صحية وآمنة، بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد زوار العاصمة المقدسة خلال الشهر الكريم.
واعتمدت الأمانة تكثيف الأعمال الرقابية خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر، مثل المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، إضافة إلى جميع الأحياء والمخططات السكنية التي تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين على محال بيع المواد الغذائية، مع تشديد الرقابة على المطاعم والباعة الجائلين الذين يعرضون المواد الغذائية بطرق عشوائية، حيث شكلت وكالة البلديات عددا من الفرق الميدانية ممثلة في البلديات الفرعية.
الجولات الرقابية
286 مراقبا تابعا للبلديات الفرعية
182 مراقب أسواق تجارية
104 مراقبين صحيين
95 مراقبا على الباعة الجائلين
913 مخالفة تم ضبطها
140 منشأة تم إغلاقها
22 ألف كجم من الأغذية صودرت
8600 لتر من السوبيا والعصائر
2890 قطعة من الخردوات والملابس
462 جالونا من مياه وزمزم
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