تهيئة قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام للمعتكفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتكفين، حيث خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين وفق إجراءات تنظيمية تشرف عليها وحدة خدمات المعتكفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، ومواقع خاصة للرجال وأخرى للنساء، كذلك تخصيص باب الملك فهد 73 المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.

من جهة ثانية وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، نحو 5000 مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين.

ويأتي ذلك ضمن حملة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف «مظلتك بين يديك» أحد برامج الحملة بعنوان «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا» .

وكانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وجاءت مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي بأن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام.