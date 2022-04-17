لا تعديل على وقت تصريح العمرة.. ويمكن الإلغاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد خاصية التعديل على وقت التصريح، ولكن بالإمكان إلغاء الموعد من خلال تطبيق «اعتمرنا» قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات، ومن ثم إصدار تصريح جديد. وأكدت أنه يسمح بإضافة 4 مرافقين فقط من غير التابعين بينما لا يوجد حد معين لعدد التابعين. وأشارت إلى أنه في حال التأخر عن موعد التصريح يجب الانتظار لحين انتهاء مدة التصريح الأول، ثم إصدار تصريح جديد ولكن في غير الفترات التالية (أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 مساء إلى 10 مساء - أيام نهاية الأسبوع الخميس الجمعة والسبت - أيام العشر الأواخر من رمضان). وأكدت الوزارة أنه يسمح للعمرة لغير مكتمل التحصين في حال لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.



طريقة إضافة المرافقين في تطبيق «اعتمرنا»



الدخول إلى التطبيق



اختيار نوع التصريح على حسب المطلوب



اختيار إضافة مرافق بأسفل الشاشة



الدخول على حساب المرافق وقبول طلب الإضافة

طريقة استرجاع مبلغ تذاكر النقل:



الدخول على تطبيق «اعتمرنا»



اختيار الإعدادات في الصفحة الرئيسة



اختيار تذاكر النقل



الضغط على تذاكر غير مستخدمة



الضغط على إلغاء التذكرة



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