أمطار على محافظة الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت سديرة وبسل وشقصان.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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