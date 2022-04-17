“الموارد البشرية” تطلق عددًا من البرامج والفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من البرامج والفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي، الذي يوافق 15 رمضان، وفق قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته التاسعة والثلاثين للاحتفال بهذا اليوم.

وتهدف هذه البرامج إلى تسليط الضوء على تمكين الأيتام، وما توليه المملكة العربية السعودية من عناية خاصة لهذه الفئة، بما في ذلك خدمات وجهود الوزارة المقدَّمة للأيتام، والمبادرات الهادفة إلى توفير الممكنات اللازمة لهم لتحقيق الاستقلال الذاتي والاستقرار، من خلال الشراكات المجتمعية مع القطاعات كافة، ومبادرات التطوع، ومنصة التبرعات.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، الدكتور عبدالله الوهيبي، في هذه المناسبة: إن الاحتفاء بهذا اليوم جزء مما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية وعناية بالأيتام، إضافة إلى دور هذا اليوم في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تمكينهم، ودمجهم في المجتمع، وتعزيز جودة الحياة لأبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الوزارة، وفق ما تنص عليه رؤية السعودية 2030. وهو فرصة مثلى لاستعراض قصص نجاحهم، والحفاوة بمنجزاتهم.