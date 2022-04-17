محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير أمس، قافلة مجانية لأداء العمرة. وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن برنامج “العمرة الدعوية”، إذْ يشمل البرنامج تسيير 3 حافلات تقل 150 معتمرٍاً ومعتمرةً في شهر رمضان المبارك. يذكر أن الجمعية تسيِّر على مدار العام، مجموعة من رحلات العمرة والحج، تتكفل بها الجمعية وتشرف عليها، ويستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الدعوة بظهران الجنوب تُسيِّرُ قافلةً لأداء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.