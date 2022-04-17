“صندوق الوقف الصحي” يُكرم الداعمين والشركاء لمسيرة عمله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أقام الصندوق حفلاً تكريمياً للداعمين والشركاء لمسيرة عمله، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي مستشار معالي وزير الصحة الدكتور محمد القاسم، وبمشاركة أكثر من 50 مكرمًا من رجال أعمال وأفراد ومؤسسات مانحة وشركات، وأشاد معالي وزير الصحة خلال الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور القاسم بقرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الصندوق، لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في تقديم العطاء الخيري، ليكون أول صندوق وقفي متخصص بالقطاع الصحي، وبمجلس إدارة يضم عددًا من الجهات الحكومية والمحسنين، ويَبرز دوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي من أقل من 1% إلى 5%.

من جانبه قدّم الدكتور إبراهيم الحيدري الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي جزيل الشكر والامتنان للداعمين على عطائهم ودعمهم لبرامج ومبادرات الصندوق، والتي انعكست على بناء قدراته وإيصال خدماته الصحية الخيرية المتنوعة، مشيرًا إلى أن طموحات الصندوق أن يكون نموذجاً وقفياً رائداً يمتلك الملاءة المالية والقدرة المعرفية، ليسهم بشكل فاعل في حل المشكلات الصحية التي تواجه المجتمع السعودي عامةً والشرائح الأكثر حاجة منه بشكل خاص.

كما ألقى عضو اللجنة الشرعية للصندوق فضيلة الدكتور عبدالرحمن الأطرم كلمة عبّر فيها عن سعادته وابتهاجه بوجود الأوقاف المتخصصة في المجال الصحي، لما له من أثر في حلّ المشكلات وتفادي الأزمات، مبينًا أن الوقف الصحي قد بدأ من قديم الزمان وليس حديث العهد، داعًيا الجميع إلى الإسهام في صندوق الوقف الصحي وابتغاء الأجر في الخدمات المقدمة من خلاله للفئات الأشد احتياجًا.

وتخللت فقرات الحفل تقديم عرض تعريفي عن الصندوق، و عرض موشن جرافيك بعنوان “رحلة عطاء” وضّح فيه الصندوق آلية عمله الداخلية، وطريقة تعامله مع الدعم الذي يصل إليه وفق حوكمة واضحة المعالم.

وفي ختام الحفل التكريمي سلّم معالي مستشار وزير الصحة الدكتور القاسم شهادات التكريم لرجال الأعمال والأفراد والشركات والجهات المانحة، معربًا عن شكره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم هذا التكريم.

كما أُعلن خلال الحفل عن دعم عدد من الحضور لصندوق الوقف الصحي بإسهامات مالية وعينية متزامنة مع شهر رمضان المبارك، وإيمانًا منهم بأهمية الوقف الصحي ودوره الفاعل وخططه التنموية لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا .