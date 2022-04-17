اخبار دوليه – زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي موجه جديد

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.

وقالت الوكالة إن «النوع الجديد من نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة … له أهمية كبيرة في تعزيز قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية موعد إجراء الاختبار لكن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عادة ما تتحدث عن أنشطة الزعيم في اليوم التالي.

وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد أقل من شهر من استئناف كوريا الشمالية اختبار صواريخها الباليستية العابرة للقارات لأول مرة منذ عام 2017. ويقول مسؤولون في سول وواشنطن أيضا إن هناك دلائل على أنها قد تستأنف قريبا اختبار الأسلحة النووية.