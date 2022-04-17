محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة البيئة التونسية ان سفينة شحن تجارية محملة بـحوالي 750 طنا من الوقود غرقت قبالة السواحل الجنوبية لتونس بعد تعرضها لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية بينما تحاول السلطات جاهدة الحد من تلوث محتمل.
وقالت في بيان اليوم إن السفينة التجارية «كسيلو» ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي ام او 7618272» وهي محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال «الديزل».
وأكدت الوزارة غرق السفينة وأعلنت تفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل» في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة وحدوث كارثة بحرية بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – غرق سفينة محملة بحوالي 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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