روسيا: الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت مقدمة البرامج الشهيرة على التلفزيون الروسي الرسمي، أولغا سكابيفا، إحدى داعمي فلاديمير بوتن الشهيرين، للمشاهدين، بحسب ما نقلت وكالة سكاي نيوز: “تصاعد الأمور يمكن تسميته بوضوح الحرب العالمية الثالثة. هذا مؤكد تماما، والآن نحن بالتأكيد نحارب البنية التحتية للناتو، إن لم يكن الناتو نفسه. نحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك”.

وشبه أحد الضيوف في البرنامج غرق “موسكفا” بهجوم على الأراضي الروسية.كما استخدم أيضا كلمة “حرب”، المحظورة في روسيا ​، حيث يستخدم الكرملين ​ عبارة “عملية عسكرية خاصة”، مضيفا أنه يجب تدميركييف​.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق، أن الطراد “موسكوفا”، الذي يعتبر “الأخطر والأهم” لروسيا في البحر الأسود ​، والذي ادعت القوات الأوكرانية ​ أنها استهدفته، قد غرق، مساء الخميس.

وتعتبر ضربة أوكرانيا “محورية” في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية قبل أسابيع.