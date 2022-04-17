متاجرون بالفوضى يشوهون واجهات طيبة

رغم الجهود التي تقدمها الجهات المعنية لمعالجة المظاهر المسببة للتشوه البصري ضمن برنامج أنسنة المدينة، الذي يسعى لمحو التشوهات البصرية في الأحياء والطرقات والمواقع التاريخية، إلا أن باعة حبوب جائلين أقدموا على تشويه الشوارع الحيوية بترك المياه وبقايا الأطعمة دون مبالاة. من أهداف أنسنة المدينة



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