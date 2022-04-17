شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح ضوابط تنظيم عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام