القبض على مقيم بحوزته 142 كجم من القات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته 142 كجم من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحيل لجهة الاختصاص.

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