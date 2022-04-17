شكرا لقرائتكم خبر احذروا التسمم بسبب تراكم الميكروبات على القهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مشروب القهوة الأكثر استهلاكا بين المشروبات، ويواجه مستهلكوها تحديا في تخزينها خشية تغير نكهتها ومذاقها الأصلي، ويربط العديد من الناس تخزين القهوة بالحفاظ على هذين العنصرين، مع العلم أنه عند تخزينها بشكل خاطئ فإن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها والتسبب في حدوث تسمم غذائي.

وقدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح لسلامة القهوة عند تحضيرها منزليا، منها عدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنب استخدام معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه؛ لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث، والمحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.

ودعت «الهيئة» إلى الحرص على تخزين القهوة في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك لتجنب أشعة الشمس، وتخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في «الفريزر» لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

الاستهلاك اليومي للكافيين:

عند البالغين

يجب ألا يتجاوز (400) مل

مايعادل

3 أكواب من القهوة السوداء بسعة250 مل

أو 15 فنجانا من القهوة السعودية بسعة50 مل

النساء الحوامل والمرضعات

لا يتجاوز استهلاك الكافيين (200) مل

الحرص على استشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية

مرضى القلب

الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من الكافيين

ألا تتجاوز كميته في اليوم 200 مل