الإيقاع بـ13,265 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ13,265 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في مناطق المملكة كافة 13.265 مخالفا، منهم: 8490 مخالفا لنظام الإقامة 3147 مخالفا لنظام أمن الحدود 1628 مخالفا لنظام العمل إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 377 شخصا، منهم: 39 % يمنيو الجنسية %39 إثيوبيو الجنسية %22 جنسيات أخرى ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 93,877 وافدا مخالفا، منهم: 88,070 رجلا 5807 نساء إحالة 81,853 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2707 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 12261 مخالفا

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