التجمع الصحي بمكة: «السوبيا» تمد الجسم بالطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن سلسلة نصائح وإرشادات غذائية في رمضان، والتي ينشرها التجمع الصحي بمكة المكرمة عبر حسابه الرسمي «تويتر»، أشار إلى أن من ضمن القيمة الغذائية لمشروب «السوبيا» أنها مصدر غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان، إضافة إلى أنها تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، فكوب سوبيا قد تصل كمية السعرات الحرارية فيه إلى 300 سعرة حرارية. من جهة أخرى حذر التجمع الصحي من كمية السكر والملونات المضافة للسوبيا، ناصحا بألا يتم تناولها بشكل يومي. طريقة تحضير السوبيا بحسب التجمع الصحي:





يتم تحضيرها من الشعيرأو الخبز الناشف أو الشوفان



يضاف التمر أو الزبيب تنقع المكونات لمدة ليلة كاملة



تخلط في الخلاط



تضاف لها بعد تصفيتها كمية من السكر وحب الهيل والقرفة



إضافة بعض النكهات والملونات



وأخيرا يضاف لها الثلج



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