140 جولة رقابية عل أسواق النفع بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، خلال الأيام العشرة الماضية، 140 جولة رقابية، بما يعادل 14 جولة رقابية يومية على أسواق النفع العام، تتمثل في 3 جولات رقابية على أسواق الأسماك، و3 على أسواق اللحوم، و6 جولات على أسواق البسطات والتمور، وجولتين على حراج الجملة، وجولتين على أسواق البيض والدواجن. وأوضح الفرع أن الجولات تهدف للتأكد من مدى التزام تلك المحال بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية طوال أيام السنة وفي رمضان، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ستواصل مهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بمعدل جولتين باليوم صباحية ومسائية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن.



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