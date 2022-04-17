اخبار الرياضه السعوديه رونالدو.. يحطم أرقامه.. ويبلغ «الهاتريك» الـ60

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الخمسين في مسيرته على مستوى الأندية وقاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه نوريتش سيتي 2/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

كما نال رونالدو «37 عاما» لقب هاتريك عشر مرات مع المنتخب البرتغالي، ليحقق هذا الإنجاز إجمالي 60 مرة خلال مسيرته الاحترافية في إنجاز غير مسبوق.

وبعد أن حصل على لقب هاتريك للمرة الـ49 في مسيرته الشهر الماضي بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك توتنهام، نجح رونالدو في تعزيز رقمه القياسي عبر مواجهة نوريتش سيتي أمس بتسجيله ثلاثة أهداف رائعة.

هذه هي المرة الثالثة التي ينال فيها رونالدو لقب هاتريك مع مانشستر بعد أن الخليج 365 له تحقيق هذا الإنجاز في 2008 كما حقق الإنجاز ذاته ثلاث مرات مع يوفنتوس الإيطالي بينما أحرز قائد المنتخب البرتغالي لقب هاتريك 44 مرة خلال تسع سنوات قضاها مع ريال مدريد الإسباني.

وسجل رونالدو 21 هدفا على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي، ليتخطى حاجز العشرين هدفا للمرة السادسة عشر على التوالي خلال مسيرته، كما رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 99 هدفا.

نال رونالدو لقب هاتريك ثلاث مرات مع مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما سجل نفس الإنجاز مع يوفنتوس ثلاث مرات لكن بواقع مرتين في الدوري الإيطالي ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 حصل رونالدو على لقب هاتريك 34 مرة في الدوري الإسباني وسبع مرات في دوري أبطال أوروبا ومرتين في كأس ملك إسبانيا ومرة واحدة في مونديال الأندية.

وأحرز رونالدو خمسة أهداف خلال مباراة واحدة، مرتين مع ريال مدريد أمام غرناطة في أبريل 2015 وأمام إسبانيول في سبتمبر من نفس العام، كما سجل أربعة أهداف خلال مباراة واحدة، خمس مرات من قبل في الدوري الإسباني أيضا.

كما أحرز رونالدو أربعة أهداف خلال مباراة ريال مدريد أمام مالمو في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2015.