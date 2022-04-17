أمير القصيم يشارك منسوبي الصحة بالمنطقة طعام الإفطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، منسوبي الصحة بالمنطقة طعام الإفطار خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز .

وكان في استقبال سمو أمير منطقة القصيم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع، وقادة ومديرو عدد من القطاعات الصحية بالمنطقة وبعض الأطباء والفنيين المناوبين.

ونوّه سمو أمير القصيم بما يقدمه أبطال الصحة من عطاءاتٍ وأعمال إنسانية وخدمية مشرفة لخدمة المرضى وتقديم العناية الطبية لهم .

وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن سعادته بلقائه بمنسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، واصفاً سموه دورهم بأنهم ممن خدموا في أشرف الأعمال وهي الخدمة الإنسانية، داعياً إلى احتساب الأجر عند الله تعالى لما يقدمونه في مصلحة المرضى والمحتاجين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الصحة في المجال الصحي خدمةً لدينهم ووطنهم، وترجمة الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أعزها الله – لتوفير أفضل برامج الرعاية الصحية للمواطنين، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.