اخبار الرياضه السعوديه «ودية» الباطن والطائي.. تعادل إيجابي

محمد بن مسعود - الدمام - خاض الباطن مساء أمس (السبت) أولى مواجهاته الودية خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الطائي، وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لمثله.

سجل للباطن زكريا سامي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل الطائي هدف التعديل في الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي مارسلو.

وكان مدرب الباطن ألين هورفات أجرى في الشوط الثاني العديد من التغييرات بهدف تجربة جميع اللاعبين.

يذكر أن الباطن سيقيم معسكرا في حائل حتى (الأربعاء) القادم، يغادر بعدها للقصيم لمواجهة الرائد (الخميس) القادم ودياً، ثم العودة إلى حفر الباطن ليواصل تدريباته حتى 25 من الشهر الحالي، يغادر بعدها للرياض لخوض آخر مواجهاته الودية أمام النصر على ملعب النصر، ليختتم بعد ذلك تحضيراته لمواجهة الأهلي يوم الخامس من الشهر القادم بحفر الباطن، ضمن الجولة 26 من الدوري.