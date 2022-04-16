شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة الثانية لتوزيع الناموسيات في سبع محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دُشنت أمس الأول في محافظة عدن حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد في المرحلة الثانية بمخيمات النازحين، مستهدفةً سبع محافظات يمنية يستفيد منها 118 ألف نازح، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وسيجري خلال الحملة توزيع 85 ألف ناموسية على مخيمات النازحين في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وشبوه، وذلك بهدف مكافحة الأوبئة والأمراض المنقولة بالبعوض.

وثمّن وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للحملة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة في مكافحة الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من أمراض الحمّيات والأمراض المنقولة بالبعوض، مشيداً بجهود المركز الداعمة لمختلف برامج القطاعات الصحية في وزارة الصحة اليمنية.

من جانبه أوضح مدير البرامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم أن المرحلة الأولى من الحملة تم فيها توزيع 330.000 ناموسية في محافظتي الحديدة ومأرب، مضيفاً أن المرحلة الثانية ستشمل سبع محافظات بدعم سخي مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة عبر منظمة الصحة العالمية .

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة الطارئة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للحد من تفشي وانتشار وباء الملاريا في اليمن بتوزيع أكثر من 400 ألف ناموسية للنازحين في عدد من المحافظات.