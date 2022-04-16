اليمن.. الحوثيون يمنعون صلاة التراويح ويحولون المساجد لأماكن تعاطي مخدرات (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، إن ميلشيا الحوثي الإرهابية، تمنع المواطنين في أماكن سيطرتها من صلاة التروايح، حولت المساجد لتعاطي المخدرات.

وأدان الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بأشد العبارات الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد الى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات سيدها، وآخرها اقتحام مجاميع مسلحة بقيادة المدعو محمد الدرويش جامع الإيمان في منطقة نقم بالعاصمة المختطفة “صنعاء”.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن هذه الممارسات الإجرامية تأتي امتدادا لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي، ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون.

ودعا “الإرياني” منظمة العالم الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر، في انتهاك سافر وغير مسبوق لحق العبادة وحرية الدين والمعتقد.