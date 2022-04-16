اخبار الخليج – وزير العدل يفتتح جامع أحمد الخاجة في مدينة شرق الحد

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، وأمر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجداً تابعاً لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة، افتتح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جامع أحمد الخاجة في مدينة شرق الحد.

وخلال حفل افتتاح جامع أحمد بن عبدالله الخاجة بمدينة شرق الحد، الذي أقيم مساء اليوم السبت أشاد معاليه بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدور العبادة، لما للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع واستقراره بإشاعة قيم التعاون والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء، وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة.

وثمن وزير العدل دور أصحاب الأيادي البيضاء من عائلة الخاجة الكرام لما جسدوه من شراكة مجتمعية حقيقية بتكفلهم ببناء هذا الجامع، لافتًا إلى أن عمارة وتشييد وصيانة المساجد من أجلّ القربات وأعظم الطاعات.

وأكد سعادة الشيخ د.راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية في كلمته على فضل بناء المساجد ودور العبادة والأجر العظيم الذي يلقاه المسلم من خلال سعيه في إعمارها وتهيئتها لأداء العبادات، حيث يتماشى هذا مع ما تسعى إليه مملكة البحرين في التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة.

من جانبه، أشاد د.زكريا الخاجة نيابة عن عائلة الخاجة وأهالي مدينة شرق الحد، باهتمام القيادة بإعمار دور العبادة، معربين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن شكرهم لتسهيل إجراءات بناء الجامع وافتتاحه، إلى جانب كافة الجهات الرسمية التي يسرت إتمام هذا المشروع المبارك الذي يأتي تخليداً لذكرى الحاج أحمد الخاجة .

وقد حضر حفل الافتتاح سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق، وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعدد من المسؤولين وأصحاب الفضيلة العلماء.