وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز وطرقها يمثل أحد أولويات الهدنة

محمد بن مسعود - الدمام -

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن رفع الحصار عن تعز وطرقها يمثل أحد أولويات الهدنة الأممية التي أعلن عنها مؤخرًا.

وبحسب العربية، قال وزير خارجية اليمن، إن بلاده سلمت المبعوث الأممي أسماء الفريق المعني بفتح الطرق في مدينة تعز.

وشدد على أن فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة 7 ملايين يمني محاصرون منذ 7 سنوات.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسئولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت” أكد “العليمي” أن التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلا، متابعًا: “الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعا أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط “.

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وأكّد مجلس القيادة الرئاسي على أنّ ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع.