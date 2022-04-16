محمد بن مسعود - الدمام - صندوق صيانة الطرق يُمول أعمال صيانة الحفريات بشوارع خورمكسر

دشن اليوم أعمال صيانة الحفريات في شوارع مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن من قبل الجهة المنفذة للمشروع وذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وقامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بقلع الحفريات بالشارع الممتد من جولة الأمن إلى جولة البط. ونفذت أيضا عملية صيانة الحفريات من جولة فندق عدن (ريجيل) إلى جولة الأمن. ويأتي هذا بالتزامن مع عملية سفلتت خط النصر الرحاب بالمديرية وصيانة الحفريات بمديرية صيرة . صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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