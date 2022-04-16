محمد بن مسعود - الدمام - يستعد متسابقو «عطر الكلام» لانطلاق منافسات نصف نهائي المسابقة التي تبدأ غدًا الأحد، بمضاعفة الأداء وتطويره من خلال الامتثال للملاحظات التي أبدتها لجنة التحكيم على مشاركاتهم في التلاوة ورفع الأذان خلال المرحلتين السابقتين من منافسات المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
وفي مرحلة نصف النهائي يتنافس 12 متسابقًا من مختلف الجنسيات والأعراق على الوصول إلى نهائي المسابقة، من خلال التحدث بلغة القرآن والأذان، وتنفّس الخشوع، وبث السكينة في قلوب المشاهدين وأسماعهم.
ويتقاسم فرعا التلاوة والأذان المتأهلين إلى نصف نهائي المسابقة، بواقع 6 متسابقين لفرع التلاوة، و6 آخرين لفرع الأذان، يتنافسون على الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة؛ لحصد الجوائز المليونية المخصصة للفائزين الأربعة، الأول من كل فرع.
وأوضح عدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة أن تصاعد أداء المشتركين يقابله تصاعد معايير التقييم من قبل اللجنة، مؤكدين أنه على الرغم من تلاوة القرآن ورفع الأذان بأجمل الأصوات، إلا أن المحكّمين لم ينسوا أيضًا التدقيق النحوي على المتنافسين.
ويعد برنامج عطر الكلام الذي يبث يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك عند الخامسة مساءً على قناة السعودية ومنصة شاهد، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لنشر المعرفة القرآنية، كما يمثل أحد أهم البرامج بما يقدمه من محتوى يناسب الشهر الفضيل وروحانيته.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – في المرحلة نصف النهائية لمسابقة عطر الكلام.. تصاعد للأداء وارتفاع لمعايير التقييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.