اخبار الخليج – في المرحلة نصف النهائية لمسابقة عطر الكلام.. تصاعد للأداء وارتفاع لمعايير التقييم

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد متسابقو «عطر الكلام» لانطلاق منافسات نصف نهائي المسابقة التي تبدأ غدًا الأحد، بمضاعفة الأداء وتطويره من خلال الامتثال للملاحظات التي أبدتها لجنة التحكيم على مشاركاتهم في التلاوة ورفع الأذان خلال المرحلتين السابقتين من منافسات المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وفي مرحلة نصف النهائي يتنافس 12 متسابقًا من مختلف الجنسيات والأعراق على الوصول إلى نهائي المسابقة، من خلال التحدث بلغة القرآن والأذان، وتنفّس الخشوع، وبث السكينة في قلوب المشاهدين وأسماعهم.

ويتقاسم فرعا التلاوة والأذان المتأهلين إلى نصف نهائي المسابقة، بواقع 6 متسابقين لفرع التلاوة، و6 آخرين لفرع الأذان، يتنافسون على الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة؛ لحصد الجوائز المليونية المخصصة للفائزين الأربعة، الأول من كل فرع.

وأوضح عدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة أن تصاعد أداء المشتركين يقابله تصاعد معايير التقييم من قبل اللجنة، مؤكدين أنه على الرغم من تلاوة القرآن ورفع الأذان بأجمل الأصوات، إلا أن المحكّمين لم ينسوا أيضًا التدقيق النحوي على المتنافسين.

ويعد برنامج عطر الكلام الذي يبث يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك عند الخامسة مساءً على قناة السعودية ومنصة شاهد، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لنشر المعرفة القرآنية، كما يمثل أحد أهم البرامج بما يقدمه من محتوى يناسب الشهر الفضيل وروحانيته.