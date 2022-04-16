أمانة العاصمة المقدسة تكثف أعمال النظافه على محاور الطرق الرئيسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في أعمال النظافة خلال هذه المدة التي يتوافد فيها المعتمرون بأعداد كبيرة .

وعمدت وكالة الخدمات إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع النفايات ، حيث بلغ إجمالي عدد العمال أكثر من ( 13549) عاملاً مجهزين بأكثر من (٩١٢) من معدات النظافة ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة ، وتخصيص حوالي (1000) عامل و (66) معدة للمنطقة المركزية فقط ، كما تم توزيع أكثر من ٣٥٠ حاوية بأحجام وسعات مختلف في المنطقة المركزية ، إضافة إلى توزيع عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات للتخزين المؤقت ، ولتفادي صعوبة حركة السيارات خلال أوقات الذروة ، كما تم تخصيص عدد من الفرق المكونة من العمالة والمعدات استعداداً لأي حالات طارئة خلال الموسم ، وشملت أكثر من (300) عامل و(33) معدة شملت قلابات كبيرة و(شيولات) و (بوب كات) وقلابات صغيرة وبرادات لنقل جثث الموتى تحسبا لأي طارئ .

وبلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس أكثر من (100.000) طن ، في حين بلغ إجمالي وزن مخلفات البناء والأنقاض أكثر من (63.000) طن ، وذلك في نطاق جميع البلديات الفرعية .

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وأوضحت وكالة الخدمات أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسة : شارع الأمير محمد بن سلمان ، والطريق الدائري الثالث ( عثمان بن عفان رضي الله عنه ) ، وطريق الليث ، وطريق الملك فيصل ، والطريق الدائري الرابع ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه )، وطريق المدينة المنورة ، وطريق مكة-جدة القديم ، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ) وذلك لأهمية تلك المواقع وكونها تعدّ مداخل مكة المكرمة الرئيسة خلال الموسم ، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة .

وأكدت وكالة الخدمات أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق الخطة الموضوعة لها من خلال مؤشرات الأداء ، مشيرة إلى تكثيف الجهود خلال المدة القادمة ولاستقبال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.