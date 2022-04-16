عاجل.. صحة جازان توضح حقيقة توقف العمل بالمستشفى العام

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحة جازان، اليوم، في بيان رسمي، حقيقة الأخبار المتداولة حول وقف العمل بالمستشفى العام.
وقالت “صحة جازان” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “إن ما حدث نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه مما تسبب في تشغيل مضخات المياه والذي نتج عنه تسرب كمية من المياه داخل بهو المستشفى”.
وتابعت: “تم إيقاف المضخات وفصل التيار الكهربائي عن منطقة البهو وعزل المنطقة مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى، وتم عمل الصيانة اللازمة من قبل الفرق المختصة”.
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