محمد الدعيع يكشف عن أكثر لاعب تحداه في مشواره الرياضي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الكابتن محمد الدعيع، اليوم السبت، عن أكثر لاعب سعودي تحداه خلال مشواره الرياضي.

وخلال حديثه في برنامج “اللقاء من الصفر” المعروض عبر شاشة “إم بي سي”، أكد الدعيع أن أكثر واحد تحداه في ضربات الجزاء هو “سامي الجابر”، متابعًا: “دائما أفوز عليه”.

وبين أنه كان يحاول دائمًا أن يشتت المهاجم، وحاول في مرة من المرات أن يستفز “سامي الجابر” حتى لا يسدد ركلة الجزاء، وكان “يوسف الثنيان” شاهدا على ذلك، وفي النهاية نجح في مخططه.