محافظ حفر الباطن يكرم الفائزين في مسابقة “الفاء” للقرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) أمس الفائزين في مسابقة “الفاء” للقرآن الكريم، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس، وجمع من المشاركين وأولياء أمورهم.
واستمع سموه خلال الحفل التكريمي الذي أعده مجلس المسؤولية الاجتماعية “الفاء” لحفظة كتاب الله، إلى تلاوات الفائزين في المسابقة.
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