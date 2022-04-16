لأول مرة.. سامي الجابر يكشف سر مكالمة الأمير فيصل بن فهد التي غيرت مسار حياته (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف لاعب المنتخب السابق، سامي الجابر، عن إحساسه لحظة منعه من صعود طائرة المنتخب، مشيرا إلى أنه انهار من شدة البكاء.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “اللقاء من الصفر”، أنه عاد إلى المنزل، وبمجرد أن وصل كان يعلم أن والدته بالداخل، فانفجر من البكاء، لدرجة أن والده استيقظ من نومه على صوت دموعه.

وأوضح أن والده، قال له بعدها: “إنسى كرة القدم، والنادي، وشوف تسافر فين ونسفرك”، وطلب منه الصعود إلى غرفته.

وأشار إلى أن هاتف المنزل رن بعدها ليتلقى مكالمة غير مسار حياته تمامًا، حيث طلبه الأمير فيصل بن فهد، في مكتبه، وشجعه على الاستمرار، ومنحه شيكا بـ 30 ألف ريال، وقال له : أنت راح توصل بلدك لكأس العالم”.