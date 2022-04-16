اخبار الخليج – المؤسسة الملكية تحتفل بالقرقاعون

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع AK استيديو المهرجان الرمضاني السنوي واحتفال القرقاعون لأبناء المؤسسة، والذي أقيم في موقع تصوير مسلسل حكايات ابن الحداد.

وقضى أبناء المؤسسة وقتاً ممتعاً وسط أجواء بهيجة مع شخصيات مسلسل حكايات ابن الحداد الذي يعرض الآن في شهر رمضان الكريم، كما عاش أبناء المؤسسة تجربة المسلسل حيث تجولوا في المدينة الشعبية والتقوا بالفنانين، بالإضافة إلى ذلك احتوى البرنامج على المسابقات والألعاب الشعبية والاحتفال الخاص بالقرقاعون.

والتقى الأطفال بطاقم المسلسل المخرج يوسف الكوهجي والفنان ياسين كازاني،إلى جانب ممثلي المسلسل وهم كل من: الفنان محمد ياسين، عادل شمس (الوالي)، د خليل الرميثي (كشحان)، منيرة محمد (ميسه)، نجم مساعد (مصباح)، ماجدة سلطان (أم لولوة)، فوز جناحي (لولوة)، نورة البلوشي (أم عتيج)، عبدالرحمن بوصابر (مدلقم)، عبدالرحمن إسماعيل (عبود)، إلى جانب شخصيات المتوت وهم: أمير دسمال (فرحان)، جاسم الضامن (غضبان)، جعفر التمّار (بلهان).

وتحرص المؤسسة على مشاركة أبنائها مختلف المناسبات، ويعد القرقاعون من الاحتفالات الشعبية التي تقام خلال الشهر الفضيل ، لذا تهتم المؤسسة بالاحتفال به سنوياً لإدخال البسمة والبهجة على قلوب الأطفال والأسر المنتسبة ضمن الرعاية الاجتماعية التي تقدمها.

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