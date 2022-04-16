اخبار الخليج – طيران الخليج تقيم غبقتها الرمضانية واحتفال القرقاعون الشعبي لموظفيها وأبنائهم

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً غبقتها الرمضانية واحتفال القرقاعون الشعبي لموظفيها وأبنائهم، والتي استضافت من خلالها عدد كبير من منتسبي الناقلة وأنجالهم؛ حيث استمتع الجميع بأمسية شعبية متميزة تم فيها توزيع حزم (القرقاعون) على الأطفال على أنغام الأغاني التراثية وتقليد (الفريسة) الرمضاني.

وقد رحب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي بضيوف الغبقة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة طيران الخليج وأعضاء الإدارة التنفيذية للناقلة وموظفي الناقلة الوطنية وأبنائهم، وأثنى على جو المودة والإخاء الذين تميزت بهما الغبقة الرمضانية للموظفين هذا العام؛ خصوصاً أنها أقيمت في مقر الناقلة الرئيسي بالمحرق، الأمر الذي شعر معه ضيوف الغبقة بأنهم في أجواء حميمية في بيتهم الثاني المتمثل بناقلتهم الوطنية. كما شكر القبطان العلوي لأعضاء مجلس إدارة طيران الخليج حضورهم للاحتفالية الذي أسعد جميع الحضور وترك في نفوسهم أبلغ الأثر.

الجدير بالذكر أن الناقلة الوطنية تحرص على مد يد العون والمشاركة لمجتمعها البحريني الذي تنتمي إليه، وذلك من منطلق مبادئها للشراكة المجتمعية والحرص على دورها الفعّال في المجتمعات التي تعمل فيها، وأن هذه الغبقة هي إحدى الغبقات الرمضانية التي تعتزم الناقلة الوطنية إقامتها على مدى الشهر المبارك.