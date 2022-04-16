اخبار الخليج – محافظ الشمالية: المجالس الرمضانية تعكس متانة النسيج للمجتمع البحريني وقوة ترابطه

استقبل سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية عدد من الاهالي والوجهاء والاعيان في المجلس الرمضاني الثاني للمحافظة الشمالية، حيث هنأ سعادة المحافظ الحضور بمناسبة حلول النصف من رمضان ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعينهم في قضاء ما بقى من ايام شهر رمضان الكريم، حيث أبدى الحضور سعادتهم بعودة مثل هذه اللقاءات والمجالس الرمضانية التي تعكس قوة النسيج للمجتمع البحريني وتحابهم، وتطلعهم لزوال كلي للجائحة وعودة الحياة الى سابق عهدها.

وأشاد سعادة المحافظ خلال المجلس بحرص الجميع ووعيهم بتطبيق الاجراءات والاحترازات الطبية في مكافحة وباء كورونا التي اقرها الفريق الطبي البحريني ، في الوقت نفسه أشاد الحضور بالبرامج والفعاليات التي اقامتها المحافظة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق ببرنامج اعتماد عالي مدينة صحية الذي استطاعت المحافظة من خلاله تنفيذ برامج متعددة تساهم في رفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطن وتحقق أهم اشتراطات ومعايير الاعتماد التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ، كما اشاد الحضور ببرنامج بيوت الانساني والتكافلي الذي تنفذه المحافظة للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود بالتعاون مع القطاع الخاص حيث قامت المحافظة من خلال هذا البرنامج بترميم واعادة تأهيل عدد من الوحدات شملت معظم مناطق المحافظة، وأكد سعادته انه يجري العمل حاليا على تنفيذ وحدات اسكانية اخرى بأمل الانتهاء منها قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال المجلس قدمت الدكتورة سهير المهندي نسخة من كتابها ( الدور التوعوي والتنموي للإعلام في مكافحة الفساد ) لسعادة المحافظ ، كما قام فريق جوالة المالكية بإهداء سعادته درعا تكريميا للدور الذي تقوم به المحافظة في دعم انشطة وفعاليات الجوالة.