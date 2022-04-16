البورصة المصرية تخسر 30.3 مليار جنيه في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - خسرت البورصة المصرية 30.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 690.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.2%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 3.80% مسجلاً 10679.55 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 6.57% ليصل إلى 1776.20 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي فقد 6.21% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2703.16 نقاط.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 42.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.638 مليار ورقة مُنَفّذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهي.