محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الوقت الحالي، مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيني.ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، في المقابل يأتي ليفربول في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة، برصيد 73 نقطة.
ويذكر أن الفريقين تواجه الأسبوع الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
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