البيت الأبيض يكشف دخل الرئيس الأمريكي وزوجته في 2021

محمد بن مسعود - الدمام - ولي العهد يؤكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس روسيا الاتحادية مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وتحقق الأمن والاستقرار

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