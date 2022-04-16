عودة الغبقات والتجمعات في البحرين أنعشت الطلب على «البوفيه الرمضاني»

محمد بن مسعود - الدمام - يرتبط شهر رمضان المبارك في البحرين بعادات أصيلة وأجواء إيمانية وعائلية فيها الكثير من الحب والمودة، كما تشتهر ليالي شهر رمضان في البحرين بالتجمعات العائلية والغبقات، سواءً التي تقيمها الشركات أو الأصدقاء أو الأهالي فيما بينهم.

وفي هذا الصدد قال مطعم (ذا فش اكسبرس) الذي يقع في شارع البديع:

عودة الغبقات والتجمعات هذا العام أنعشت الطلب على خدمة البوفية والتموين التي يقدمها المطعم.

ويقدم المطعم بوفيه رمضان للأفطار والسحور بالإضافة إلى عدد من الأطباق العائلية حسب الطلب المسبق مع خدمة التوصيل، وتأتي الخدمة مع الأواني والمعدات الخاصة بالبوفيه مع خيارات وأطباق عديدة منها مجبوس «الهامور البحريني» المعد على الطريقة التقليدية، و»محمر الصافي” و “طبق المأكولات البحريه”،و “وأطباق البرياني المختلفة” وغيرها.

ويقع «ذا فش اكسبرس» بقلب شارع البديع، بالقرب من بنك البحرين الوطني٫ ويضم المطعم صالة داخلية واسعه وأخرى خارجية، ومساحة كبيرة مخصصة لمواقف السيارات. ويقدم لمرتدايه قائمة طعام بحرينية وأخرى عالمية متخصصه في المأكولات البحرية بالإضافة لأطباق السوشي الرائعة.

ودعى المطعم جمهوره ومحبي المأكولات البحرية لمتابعة الحساب الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً، لأسباب فنية بدلاً من الحساب القديم.

@thefishexpress.bh

@thefishexpress.bh