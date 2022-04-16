فرع “البيئة” بالقصيم يؤكد أهمية تركيز المشروعات الزراعية على الصناعات التحويلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أهمية تركيز أصحاب المشاريع الزراعية بالمنطقة على تعزيز الزراعة الذكية والصناعات التحويلية للنخيل ومزارع الأسماك لما تمتلكه من قدرة على الإنتاج العالي والحفاظ على المقومات الطبيعية للبيئة, والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية للتمور بشكل خاص، التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اطّلاعه اليوم على مستجدات مشروع مزارع سيافا للصناعات التحويلية لمنتج التمور وزراعة الأسماك بمركز البطين, المقام على أرض بمساحة 11 مليون م2, بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال.

وتجوّل على أقسام المشروع الذي يقدّم حوالي 200 منتج للصناعات التحويلية للتمور, يُصدّر منها 100 منتج إلى 29 دولة حول العالم, ويتم استخراجها من 100 ألف نخلة داخل المشروع بإنتاجية قدرها 6000 طن سنوياً, إضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي ras system الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة ، ويقام على أربع مراحل بطاقة إنتاجية قدرها 4000 طن سنوياً من لحوم الأسماك.