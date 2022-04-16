اخبار الخليج – وزير الإعلام: برامج الشهر الفضيل تتناسب مع موروثنا الأصيل وتراثنا الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام، حرص الوزارة على تقديم وطرح مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تتناسب مع موروثنا الشعبي الأصيل وتراثنا الوطني والذائقة العامة للمشاهد البحريني والعربي.

جاء ذلك، خلال زيارة سعادة الوزير لمواقع تصوير وتنفيذ البرامج التلفزيونية والإذاعية والإخبارية المباشرة التي تقدمها الوزارة خلال الشهر الفضيل، حيث قام سعادته بزيارة موقع تصوير برنامج «السارية» في سوق البراحة بديار المحرق، واطلع على سير عمل البرنامج، مثمنًا الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الإعلام بشكل عام وبرنامج «السارية» بشكل خاص من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما قام سعادته بزيارة البرامج التلفزيونية المباشرة التي يتم تصويرها في أستوديوهات الوزارة، حيث التقى بفريق عمل برنامج «الملعب كيدز» وبرنامج «أبواب الجنة»، وأشاد بجهودهم المبذولة في تقديم هذه البرامج الرمضانية المتميزة التي تعزز ثقافة المعرفة وتطوير الذات والمنافسة الودية بين الأطفال والشباب.

كما قام سعادته بزيارة البرامج الإذاعية التي تبث بشكل مباشر للمستمعين عبر أثير إذاعة البحرين، حيث التقى بالقائمين على برنامج «ظهاري رمضان» وبرنامج «حلية الماهر» وبرنامج «اللاتري»، وثمن جهود كافة القائمين على البرامج الإذاعية التي تلاقي تفاعلاً كبيراً من قبل المستمعين.

كما قام سعادته بزيارة مركز الأخبار، والاطلاع على سير العمل خلال التحضير لنشرات الأخبار والبرامج الإخبارية، مؤكدًا أن جميع العاملين في قطاع الإعلام محل تقدير الجميع، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه.

وفي ختام جولته، تقدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، بخالص الشكر والتقدير للجنة رياضات الموروث الشعبي، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» وشركة «بتلكو» وشركة STC البحرين، وكافة الشركات المشاركة على دعمهم للبرامج وتعاونهم المستمر مع وزارة شؤون الإعلام لما فيه تعزيز الدور الكبير لإعلامنا الوطني.