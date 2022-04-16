اخبار الخليج – أمانة العاصمة تهدم 4 عقارات آيلة للسقوط في كرباباد

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إطار الجهود الرامية للحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني الواقعة في العاصمة، قامت أمانة العاصمة بهدم أربعة عقارات من البيوت المهجورة ذات الحالة الانشائية الحرجة في منطقة كرباباد مجمع (438)، حيث بلغ مجموع مساحة ما تم هدمه 460 متر مربع، وذلك من خلال الحملة المعدة من قبل قسم الرقابة والتفتيش لمتابعة المباني الآيلة للسقوط في المناطق السكنية والتجارية في العاصمة.

وأكد المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة أن أمانة العاصمة قد هدمت منذ مطلع العام 2022م سبعة عقارات آيلة للسقوط بالتعاون مع ملاكها وتنفيذاً لأحكامٍ قضائية صدرت في شأنها، مبيناً أن الأمانة تحرص على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية لما تشكله هذه المباني من مخاطر أمنية تهدد السلامة العامة للمواطنين والمنطقة وشاغلي العقار والمباني المجاورة.

وأضاف أن الأمانة مازالت ترصد في حملاتها اليومية مجموعة من العقارات ذات الحالة الانشائية الحرجة وتقوم بتنفيد عدد من الإجراءات قبل عملية الهدم تبدأ بالتواصل مع مالك العقار ثم وضع علامات الهدم ومن ثم لصق الإخطار على مداخل العقار يتبعه فصل الخدمات عنه، ومن ثم تنفيذ عملية الهدم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في مديرية أمن العاصمة و هيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني وشركة النظافة، مشيراً إلى تقيد بلدية المنامة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة أثناء تنفيذ عمليات الهدم على اختلاف أنواعها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن ذلك، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة أو على الممتلكات العامة.

ودعا مدير عام أمانة العاصمة ملاك العقارات الآيلة للسقوط التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط أو أجزاء منها إلى المبادرة بسرعة هدم أو اصلاح تلك الأجزاء الخطرة فوراً وذلك تفادياً لتساقطها وما يترتب عليها من مسائلة قانونية، ودعا الملاك الذين يرون أن الحالة الانشائية لعقارهم حرجة إلى ضرورة مراجعة قسم الرقابة والتفتيش على بدالة أمانة العاصمة 1793000 او تقديم الشكاوى عبر برنامج (تواصل) للتنسيق مع المختصين لما قد تمثله هذه المباني من خطر على القاطنين والمارة.