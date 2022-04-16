أمانة الشرقية تطرح 213 فرصة استثمارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 213 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، تهدف الى تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم، مشيرا الى أن هذه الفرص ستسهم في دعم جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن وتحقيق مفهوم المدن الذكية في مجالات عدة أبرزها: المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادي لكبار السن والقطاع الثالث، والمراكز التجارية الترفيهية الرياضية، والمراكز التجارية الترفيهية ومراسي القوارب، واسطبلات الخيول وأنشطة متعددة، ومجمعات المحلات التجارية، والملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية، والمخازن والمستودعات، والمطاعم والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمنتزهات العامة وأنشطة مساندة، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، واللوحات الاعلانية على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، والكافيهات والكافتيريات، والمشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وأنشطة مساندة، وقصور الأفراح، والأسواق التجارية، إضافة إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة ( في كلاً من الدمام، والظهران، والخبر، وبقيق، والقطيف ).

وأكد م. حمدان العرادي، أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتعزيز عناصر جودة الحياة.

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وأشار إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فريق الوزارة وهيئة تطوير الشرقية وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

ودعا م. حمدان العرادي المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.