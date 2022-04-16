اخبار الخليج – هيئة الفضاء تشارك في اجتماعات اللجنة القانونية لاستخدامات الفضاء 

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اجتماعات لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وذلك تلبية لدعوة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

حول مشاركته قال الدكتور محمد العسيري: تشارك الهيئة في اجتماعات هذه اللجنة كونها أحد الأعضاء الفاعلين في أنشطتها، وقد تناولت الاجتماعات في هذه الدورة عدة مواضيع محورية تتعلق بالمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، وقد تم مناقشة تلك المقترحات من قبل ممثلي الدول المشاركة بشكل مستفيض وعلى مدى عدة أيام. تكمن أهمية الاجتماعات التحضيرية في دورها القانوني والذي يتولى دراسة كافة المقترحات وضمان وصول الأكثر ملائمة منها للاجتماعات الرئيسية التي يعقدها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بشكل دوري.

وأضاف العسيري: تسهم القرارات التي يصدرها مكتب الأمم المتحدة في احداث تغييرات إيجابية في مختلف القطاعات الخدماتية مثل الصحة والزراعة والميه والتعليم والبحث العلمي والأمن والاتصالات والمواصلات وغيرها، والتي تسهم معا في نمو الاقتصاد وتطوره وتحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور العسيري: ان الهيئة وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها قد أطلقت عدة مبادرات للاستفادة من علوم الفضاء وهيئة البيئة اللازمة لذلك وسعت للاستثمار في الأنسان لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، والحمد لله نشهد اليوم ثمار ذلك في إنجازات شباب المملكة في مختلف مجالات علوم الفضاء والتي ساهمت في توفير العديد من البيانات والدراسات لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.

الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عضو في مكتب الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، كما انها عضو نشط في لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، منذ 2017، وقد كانت لها عدة مساهمات علمية وتقنية وقانونية في أعمال اللجنة واللجان الفرعية منذ ذلك الحين. مثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذه الاجتماعات كل من سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور محمد جاسم العثمان مستشار الهيئة، والشيخة حصة بن علي آل خليفة من الشؤون القانونية ومهندسة الفضاء أمينة البلوشي.