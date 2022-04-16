شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: عقوبة التفحيط غرامة 60 ألف ريال وحجز المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور ، عقوبات التفحيط والآثار المترتبة عليه، والتي تم من خلالها تقسيمها إلى غرامات مالية تدريجية تبدأ من ألف ريال وحتى 60 ألف ريال.

وتوضح لائحة العقوبات أنه، يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ويعاقب في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وفي في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أوالمسروقة و سجنه.

يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.