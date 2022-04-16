اخبار الخليج – أندية التوستماسترز الناطقة تحتفل بهلال رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان «هلال رمضان» نظمت أندية التوستماسترز الناطقة باللغة العربية في مملكة البحرين الغبقة الرمضانية المشتركة بحضور رئيس الفعالية التوستماستر آمنة الميل والتوستماستر المتميز يونس عبدالعال «رئيس شؤون الأندية العربية للقطاع 20» التوستماستر المتميز خالد جلال «مدير نمو الأندية للقطاع 20» ورؤساء الأندية العربية العربية، نادي أفق توستماسترز أول نادي ناطق باللغة العربية في مملكة البحرين، ونادي جيبك توستماسترز اول نادي ثنائي اللغة في مملكة البحرين، ونادي فويس أوف إسلام ونادي البحرين العربي ونادي المملكة للمناظرات ونادي مسك للسيدات ونادي السيف ونادي تميّز للمناظرات أول نادي مناظرات في الشرق الأوسط ونادي قحطة أول نادي فكاهي في العالم ونادي نور البحرين.

وتخلل الحفل برنامج تعليمي تدريبي ترفيهي متكامل من إعداد تعليمية الفعالية التوستماستر المتميّز لولوة المعيلي من نادي جيبك وعرافة التوستماستر أنيسة عبدالله من نادي السيف، وقد قدم التوستماستمر أحمد إبراهيم من نادي قحطة خطاب فكاهي، ومن ثم إستعرض التوستماستر المتميز فيصل مسامح من نادي افق والممكلة من خلال ورشة تعليمية أهم سمات الخطيب الناجح وإختتمت الفعالية بعرض نماذج وتجارب ناجحة للشباب البحريني في التوستماسترز من تقديم وإعداد التوستماستر المتميّز نضال الشوملي من نادي تميّز للمناظرات، وتميز الحفل بالتنظيم والدقة من قبل فريق المراسم بقيادة التوستماستر مشاري الصفران من نادي البحرين العربي ووالدعم اللوجستي للقاعة برئاسة التوستماستر شيخة الزايد من نادي مسك للسيدات.

وبهذا الصدد صرحت التوستماستر آمنة الميل «رئيس الفعالية» تأتي هذه الفعالية بعد إنقطاع أكثر من سنتين ولأول مرة يجتمع الأندية العربية العربية في مملكة البحرين في غبقة رمضانية مشتركة، إذ تميزت الفعالية بحضور كبير وداعم للغة العربية.

ومن جانب آخر تقدم التوستماستر المتميّز يونس عبدالعال «رئيس شؤون الأندية العربية للقطاع 20» إلى منظمين الفعالية بالشكر والإمتنان على هذا المجهود والقدرة على جمع الأندية العربية في مملكة البحرين تحت سقف واحد من خلال غبقة رمضانية، والاجمل هو الأجواء الإيجابية لدى الحضور والمهتمين، كما أكد لو لا الدعم المتواصل للشباب البحريني من قبل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وصحيفة الأيام والتوستماستر المتميز نضال الشوملي لما تحقق هذا النجاح الكبير.