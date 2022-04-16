اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يكرّم طالبتين ابتكرتا شاحناً محمولاً يعمل بالطاقة الشمسية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الطالبتين مَلَك حسين عبدالجليل وفاطمة حسين العفو من مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، حيث اطلّع على الجهاز الذي شاركتا في ابتكاره، وهو عبارة عن شاحن محمول صغير وخفيف يعمل بالطاقة الشمسية ويستخدم لمختلف أنواع الأجهزة الذكية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة.
وقد أثنى الوزير على الجهد الذي بذلته الطالبتان في ابتكار هذا الجهاز، مؤكداً حرص الوزارة على الاهتمام بالطلبة الموهوبين في مختلف مجالات الموهبة، ودعمهم من خلال الأنشطة الطلابية وما يقدمه مركز رعاية الطلبة الموهوبين من برامج تنمي قدراتهم الإبداعية، بالشكل الذي يعزز المنهج الدراسي، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
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