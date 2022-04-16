اخبار الخليج – وكيل البلديات  يلتقي 94 خريجا من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تطوير منظومة العمل الحكومي والدفع بعجلة التنمية والازدهار بمملكة البحرين يأتي من خلال التعزيز والارتقاء بمستوى القدرات والمهارات لقيادات القطاع الحكومي مشيرا الى أن خلق ثقافة التغيير والإبداع للارتقاء بمستوى الأداء في القطاع العام من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في رفع مستوى الإنتاج والعمل.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات مع 94 موظفا بمناسبة انهائهم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لعام 2021 في مختلف المستويات (تأسيس، بناء، تكوين، كوادر، قيادات) بحضور الوكيل المساعد للخدمـات البلديـة المشتركــة المهندسـة شوقيــة حميــدان والوكيل المساعد للموارد والمعلومات السيد محمد عادل بوحسان ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السهلي وعدد من مسؤالي الوزارة.

وأشار الشيخ محمد إلى توجيهات وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف بالعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة للموظفين من أجل صقل وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم في مجال العمل الحكومي.

وأضاف وكيل الوزارة لشؤون البلديات «يعد البرنامج الوطني من المتطلبات ذات الأولوية الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تسهم كل هذه البرامج في تأهيل مسؤولين قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين عن طريق القيام بدورهم القيادي في المنظمة الحكومية بكل كفاءة وأهمية تطبيق ما تم اكتسابه من هذا البرنامج في بيئة العمل ونقل الخبرات وتبادل المعلومات».

وأشاد الوكيل بالكفاءات الموجودة في الوزارة متطلعا إلى استفادتها من برامج التدريب في صقل مهاراتها وقدراتها الوظيفية ومؤكدا على الاستمرار في هذه البرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الموظفين.

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها الموظفين في تخطي هذه البرامج التدريبية المتطورة.